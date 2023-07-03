Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 100 bin kişi ziyaret etti.GAZİANTEP (İGFA) - Türkiye Yüzyılında bayram tatilinde yüz bin ziyaretçiyi ağırlayan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 7’den 70’e vatandaşların akınına uğradı.

Yüz ölçümü ve barındırdığı tür bakımından Türkiye’nin en büyük, Avrupa’da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alan Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilini fırsat bilenlerin tercih ettiği mekan oldu.

Gazi şehre gelen turistlerin uğrak yerlerinden biri olan Doğal Yaşam Parkı, Burç Tabiat Parkı içerisinde ziyaretçilerine kafeslerin ortadan kalktığı Safari Park’ta hayvanlarla yolculuk yapma fırsatı sunarken, Tropik Kelebek Bahçesi’nde rengarenk kelebeklerin arasında yürüme fırsatı sunuyor.