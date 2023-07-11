Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Binada hafta içi 5 gün boyunca, 8-13 yaş arasındaki çocuklara “EkoKahraman” yaz kursları veriyor.GAZİANTEP (İGFA) - Kurulan Ekolojik Atölyede düzenlenen “EkoKahraman” programında çocuklara iklim değişikliği, habitat kaybı, çevre kirliliği gibi insan kaynaklı çevresel sorunlar hakkında bilgiler verilerek bu konuda bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na bağlı Ekolojik Bina’da yapılan yaz boyu devam edecek eğitimlerde minik kahramanlara hava, su, toprak, iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik konularında da özel etkinliklerle bilgiler veriliyor.

TEORİK ANLATIMLAR PRATİKLE PEKİŞİYOR

Çocuklar öğrenmiş oldukları bilgileri farklı atölye çalışmalarıyla pekiştirebiliyor. Teorik anlatımın yanı sıra pratik yapma imkânı da bulan öğrenciler kendi yaşamlarını nasıl ekolojik bir yaşama dönüştürebileceklerini yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenme imkanı buluyor.

Etkinlikler sonunda düzenlenecek “EkoKahraman Töreni” ile pelerin ve maskelerini takacak çocuklar doğayı koruyacaklarına dair söz vererek bu sözlerini ebeveynlerinin önünde tekrarlayacak. Kurs sonrası katılım sağlayan her öğrenciye EkoKahraman Kartı hediye edilecek. Bu kart ile 25 Aralık Panorama Müzesi, Doğal Yaşam Parkı ve Botanik Bahçesini ücretsiz ziyaret etme imkânı bulacaklar.

YEŞİL ŞEHİR GAZİANTEP İÇİN YEŞİL NESİL ÇOCUKLAR

Atölye çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren eğitmen Elif Gürsoy, çalışmaların anaokulu çağından lise gruplarına kadar yapıldığını belirterek, “4 hafta süren programda her hafta farklı öğrenci grupları geliyor. Şu an ciddi bir küresel ısınma yaşıyoruz. Çocuklara her gün hava, su, toprak ile ilgili her gün yeni bir konuyu ele alarak günlük yaşamda neler yapabileceklerini eğlenerek öğretiyoruz. Amacımız çocukları daha bilinçli hale getirip çevreyi koruyan birer birey olmaları. Çocuklar çok keyif alıyor bizde çok keyif alıyoruz, onların öğrendiği her şey bizim için çok değerli Yeşil Şehir Gaziantep için yeşil nesil çocuklar yetiştiriyoruz” diye konuştu.