Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Fiziksel Engelliler Vakfı Engelli Akademisi’nde etkinlik düzenledi.GAZİANTEP (İGFA) - Engelli bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek ve engelleri bir bir kırarak toplumda farkındalık oluşturmak için hizmet ağını her geçen gün genişleten Büyükşehir Belediyesi, Fiziksel Engelliler Vakfı ile Şehitkamil Belediyesi iş birliğinde engelliler haftası kapsamında etkinlik programı hazırladı.

Programda, müzik dinletileri, dans gösterileri, palyaço şov, yüz boyama ve sportif başarı ve koordinasyon aktivitelerine yer verilirken, engelli bireylerin mozaik ve kil üzerine yaptığı atölye çalışmaları oluşturulan sergi alanında görücüye çıktı.

Öte yandan etkinlikte düşük gelirli engelli vatandaşların sıkıntılarına çare olmak için hizmete alınan Ortez-Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi’nin standı da yer alıp, hazırlanan medikal ürünler katılımcılara tanıtıldı.

ETKİNLİKLER GÜNBEGÜN ARTIYOR

Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli bireylere yönelik Türkiye’de geçmişten bugüne yapılan çalışmalar ile ne kadar yol katedildiğine dair bilgiler verdi.

TBMM İdari Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, engelliliğin hayatın olağan bir parçası olduğuna işaret ederek, “13 yıl Fiziksel Engelliler Vakfı’nda yöneticilik yaptım. Geriye dönüp baktığımda hayatımın en değerli, en anlamlı yıllarını vakıf yöneticiliği yaptığım sıralarda yaşadım. Çünkü son derece masum, beklentisiz ve gerçekten ihtiyaç sahibi insanların hayata tutunması için hizmet verdim. Beni engelli kardeşlerime hizmetkar kılan Rabbime şükrediyorum” diye konuştu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bu etkinliğin hayata geçirilmesinde emek veren herkese teşekkürlerini sunarak, “Bu tür hizmetlere göreve geldiğimiz günden bu yana destek verebiliyorsak, ne mutlu bize. Engelli bireyler üzerinde kentte çok önemli farkındalıklar oluşturuluyor” dedi.