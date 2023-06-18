Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İkindi Sazı Programları ile şehrin geleneklerini yaşatmayı sürdürüyor.GAZİANTEP (İGFA) - Kültür sanat etkinlikleri kapsamında yapılan, Gazi şehirde önemli bir yere sahip meşk geleneği olarak devam ettirilen İkindi Sazları, Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülüyor. İkindi namazı sonrası yapılan geleneği yaşatmak için yürütülen etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi Korosu, seslendirdiği eserlerle 2 saat boyunca dinleyenleri mest etti.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halit Uğur, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve vatandaşlar katıldı.

İkindi Sazı Programında konuşma yapan Başkan Vekili Halil Uğur, koroya ve katılımcılara teşekkür ederek, “Gaziantepli olmayı, Gaziantepli olduğumuzu hatırlamayı özlemişiz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep spor, eğitim, kültür, tarih, sanayi şehri dedi ama hiçbir zaman Gaziantep’in musiki şehri olduğunu da unutmadı. Ona huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kent Konseyi Başkanı Bayrak ise İkindi Sazları hakkında anılarından bahsederek, “ İkindi Sazı bir eğlence mekânı değildi. Orası bir eğitim yeriydi. Oraya herkes düzgün kıyafetlerle gelirdi. Gaziantep bir kültür şehri” diye konuştu.

Programın sonunda Halil Uğur günün anısına koro şefine çiçek verdi.



