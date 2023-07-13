Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Albayrak Grup tarafından desteklenen Kelime-i Tevhid Hat Sergisi, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde Gazi şehirlilerle buluştu.GAZİANTEP (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in ziyaretiyle açılan sergi 13 hattatın eserlerini barındırıyor. Bu yıl 9’uncusu düzenlenen, temanın Kelime-i Tevhid olarak belirlendiği sergi, klasik hat anlayışının dışına çıkarak yeni tarzlarla tekrar yorumlandı.

Sanatkârın özverisini, bakış açısını, dikkatini ve yeteneğini ortaya koyduğu eserler, tevhit inancının yansımasını sanatla buluşturuyor.

İslam kültür ve sanatının önemli dallarından biri olan hat sanatının görünür kılmayı, gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefleyen sergi 31 Temmuz’a kadar ziyarete açık olacağı kaydedildi.