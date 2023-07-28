Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde kurulan Kanser Erken Teşhis Eğitim Merkezi (KETEM) bugüne kadar, yaklaşık 200 bin kişiye bilinçlendirme eğitimi verdi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca 8 yıl önce hizmet vermeye başlayan KETEM, ‘Erken tanı hayat kurtarır’ anlayışından hareket ederek, vatandaşlara gerek merkezden gerekse de Mobil Mamografi Tarama Aracı ile ücretsiz muayene imkanı olma fırsatı tanırken, ‘kanserde erken tanı’ eğitimleriyle de farkındalık oluşturuyor.

Vatandaşların aile hekimlerinin yönlendirmesiyle randevusuz şekilde KETEM’e geldiklerini belirten Dr. Rukiye Durgun yapılan tarama işlemleri hakkında şunları aktardı:

“Meme kanseri için mamografi çekimi yapıyoruz, rahim ağzı kanseri için HPV testi. Hastalardan örnek alıyoruz. Kolon kanser için de gaita da gizli kan testi hastalarımıza veriyoruz. Evde yapıp bize bilgisini veriyorlar. Eğer hastalarda sevk edilecek bir durum çıkarsa erken teşhis merkezinde bu hastalarımızı hastanelere ilgili bölümlere yönlendiriyoruz. Eğitimlerde bu kanserlerin risk faktörlerini, nelerin kansere yol açtığını anlatıyoruz. Kanserlerin ne olduğu hakkında bilgi veriyoruz. Ayrıca bir de meme kanseri için her kadının ayda bir yapması gereken meme muayenesini ayrıntılı olarak anlatıyoruz.”

Diyetisyen Haydar Yücetaş, danışanlara kanserden korunmak için düzenli ve dengeli beslenmenin önemi hakkında bilgiler verdiklerini belirterek, “Öncesinde buraya başvurmadan daha sağlıklı olması için kan tahlili istiyoruz. Belediyenin evlilik okullarında eğitimler verdik. Çölyak, diyabet üzerine eğitimler veriyoruz. Emniyet ile protokollerimiz oluyor. Oradaki çalışan arkadaşlarımızın ölçümlerini yapıyoruz” diye konuştu.