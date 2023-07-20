Gaziantep’e gelen yabancı turistler, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi’nde mozaik sanatının inceliklerini öğreniyor.GAZİANTEP (İGFA) - Çeşitli renklerdeki küçük boyutlu taş, cam veya pişmiş toprak parçalarının bir araya getirilmesiyle yapılara ahenk katan tasvir sanatı mozaik, Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi’nde birçok yabancı sanatseverin ilgisini çekiyor.

Ukraynalı Kateryna Kloçko, yeni deneyimler edinmek için merkeze geldiğini belirterek, “Mozaik atölyelerini seviyorum. Taşlar ile çalışmayı ve onları bir resme dönüştürmeyi çok ilgi çekici buluyorum. Ukrayna’da böyle atölyeler yok. Böyle bir etkinlik içinde bulunmak benim için çok rahatlatıcı” dedi.

Hollandalı turist Tirza Vander Linden ise Gaziantep’teki gezi sırasında merkezi keşfettiğini dile getirerek, “Burada bulunmamın sebebi merak. Merkezin duvarındaki işlemeleri gördüğümde çok ilgimi çekti. Farklılıkları seviyorum. Buradaki atölye çalışması güzel ve eğlenceli bir deneyimle ziyaretçileri buluşturuyor. Bu kadarını beklemiyordum” diye konuştu.

Ukrayna’dan gelen bir diğer ziyaretçi Christina Faradzheva de, merkezdeki mozaik atölyesi için burada bulunduğunu ifade ederek, “Mozaiği gerçekten çok seviyorum. Çünkü çok eskilerden kalma bir şey ve fetih dönemlerinin atmosferini hissettiriyor ve ben de bunun bir parçasıymışım gibi hissediyorum. İki ay daha buradayım. Çok güzel bir tecrübe. Eve dönüşte arkadaşlarıma buradaki atölye çalışmalarını görmeleri için Gaziantep’e gelmelerini önereceğim” ifadelerini kullandı.