Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 1–7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında uzmanlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.GAZİANTEP (İGFA) - Mayıs'ın ilk haftası kutlanan "Trafik ve İlk Yardım Haftası" trafik kurallarına dikkat çekmek, ilk yardımın önemini vurgulamak ve gerçekleşebilecek kazaları en az düzeye indirebilmek için farkındalık oluşturan çalışmalarla iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Tayfun Koçak ve Havva Orhan tarafından Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda eğitimler verildi.

Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay yaptığı açılış konuşmasında en fazla trafik terörünün yaralanma ve can kaybına yol açtığını belirterek, “Aslında dünyada belli bir kurallar konuyor bazı uygulamalar için. Bu sistemlerin bir tanesinde de trafikte normalde kurallar silsilesi. Hem araçların yaya trafiği, toplu taşımacılığın trafiği, ambulans, yangın gibi ilk yardım araçlarının trafiği çok önemli. Yeni nesil inşallah trafik kurallarını diğer kurallara uymaları gerektiği gibi uyarlarsa bu insan zayiatından daha az oranda etkileneceğiz. İlk yardım çok önemli” diye konuştu.

TRAFİK KANUNU GEREĞİ ARAÇLARDA BULUNDURULMASI GEREKEN İLK YARDIM ÇANTASI DA MUTLAKA EVDE DE BULUNMALI

Doktor olmaya veya sağlıkçı olmaya gerek olmadan evdeki en az bir kişinin mutlaka ilk yardım kurallarını bilmesi gerektiğine dikkat çeken Tolay, ev içi kazalara değinerek şunlara söyledi:

“Ev içi kazaları o kadar fazla oluyor ki. Özellikle yaşını almış kişilerin çoğunlukla abdest alırken Türk toplumunda banyoda kaymalar, düşmeler gibi hususlar söz konusu oluyor. Kalça kemiğin kırılması en fazla burada yaşını almış kişilerde görülebiliyor. Bu da tabi hem iyileşme süreci bakımından çok uzun zaman artı insanın kaliteli yaşamını olumsuz etkileyen durumlar ortaya bırakabiliyor. Dolayısıyla ev içi kazaları yaşını almış bireyler için çok önemli. Bizimde evde yaşama destek birimi olarak ‘Evim Dünyalara Bedel’ projesi kapsamında yürüttüğümüz ev içi kazalarında, yaşlıların örneğin yüksekteki malzemelerin daha alta indirilmesi, köşeli olan yerlerden uzak tutulması, ev içinde kaygan zeminlerin ona göre düzenlenmesi gibi tedbirlerin alınması çok önemli. İlk yardım konusunda başınıza bir şey geldiğinde nereye nasıl ne şekilde en kısa ulaşmanız gerekiyor onu bilmek gerekiyor. Trafik kanunu gereği araçlarda bulundurulması gereken ilk yardım çantası da mutlaka evde de bulunmalı.”