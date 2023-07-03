Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların yaz tatilini daha verimli geçirmesi için düzenlenen ücretsiz yaz kursları yoğun ilgi görüyor.GAZİANTEP (İGFA) - Çocuk Sanat Merkezi’nin yaz kursu etkinliklerinde 7 ile 16 yaş arasındaki çocuklar, kültür ve sanat gibi birçok içeriğin yer aldığı atölyelerde ilgi alanlarına giren kurslara katılarak yeteneklerini keşfediyor.

Yaz boyunca sürecek olan öğretici ve eğlenceli kurslarda, resim, mozaik, ebru, el sanatları, tasarım, seramik, bağlama, gitar, piyano, keman, ritim, drama ve yöresel halk oyunları konularında çocuklara yönelik eğitimler veriliyor.

Kültür, sanat ve bilim gibi içeriğin yer aldığı yaz kursları, Gaziantep Çocuk Sanat Merkezi’nin yanı sıra Oyun ve Oyuncak Müzesi, Hamam Müzesi, Güvenevler Çocuk Kütüphanesi, Merkez Çocuk Kütüphanesi, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi, Gaziantep Sanat Merkezi, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Deneyap Teknoloji Atölyeleri’nde çeşitli etkinliklerle devam edecek.

ÇOCUKLAR, YAZ TATİLİNDE HEM EĞLENİYOR HEM DE ÖĞRENİYOR

Geçen dönem resim atölyesinde eğitim alan 14 yaşındaki Ecrin Eda Aşkın, “Piyano eğitimi almak için geldim. Özellikle de yaz tatilimde uzun bir süre boş olarak zamanımı geçireceğim için buraya geliyorum. Hem de burada zaman güzel oluyor, zaten burayı resimden tanımıştım.” dedi.

Yaz kurslarına ilk kez katılarak gitar eğitimi alan Deniz Avcı ise, yaz tatilini değerlendirmek için güzel bir etkinlik olduğunu belirtti.