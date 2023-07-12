Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 39 spor tesisinde yaz okulları kapsamında 1 ayda 30 bin öğrenciye 33 farklı branşta eğitim vermeye başladı.GAZİANTEP (İGFA) - Spor dostu Gaziantep’te yaz tatiline giren öğrencilerin sporla olan bağını güçlendirmek ve gündelik hayatta hareketli yaşam kültürünü daimi kılmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir, yaz spor okulları kursları için bünyesindeki 39 spor tesisinde 30 bin öğrenciye eğitim veriyor. Geçen sene tatil boyunca toplamda 76 bin öğreniciye eğitim verilen tesislerde, bu yıl 100 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaz spor okulları için kayıtların devam ettiği Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi Kamil Ocak Yüzme Havuzu ve futbol sahası ile Perilikaya ve İncilikaya spor salonlarını ziyaret etti.

Başkan Fatma Şahin, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Gaziantep’i eğitim, spor ve bilim şehri yapma iddialarının olduğunu belirterek, “Gaziantep bir medeniyet şehri. Gaziantep’te aile dostu olmak gibi bir hedefimiz var. Bunu başarmanın yolu da çocuklardan geçiyor. Bilim dünyası artık 7 çok geç diyor. Çocuklarımızın doğuştan gelen yetenekleri var. Bu yetenek taramalarını yapıp kümeleştirme uygulamasıyla çocuklarımızı uygun spor dallarına yönlendiriyoruz” dedi.

ŞAHİN: KENTE KAZANDIRILAN MADALYA SAYISI BİN 217’YE ULAŞTI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde kurulan Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı ile kent genelindeki sportif faaliyetlere ivme kazandırıldığını dile getiren Başkan Şahin, “Bu müstakil daire başkanlığını kurduğumuz dönemle kente kazandırılan madalya sayısı da bin 217’ye ulaştı. Bu başarı olağanüstü. Bu şehrin çocukları çok başarılı. Bize düşen şey, çocuklarımızı yönlendirmek. Okullar kapandı, yaz okulları başladı. Yaz tatili bitince ve okullar başlayınca bizim bu çocuklarımızı bu süre içerisinde iyi yetiştirmemiz lazım. Spor kadar okuma yapmak da çok önemli. Bunlar büyük alışkanlıklar. Bu bağlamda ailelerimizi de tebrik ediyorum. Ebeveynlerimiz de spor yapıyor, okuma yapıyor. Çocuklarımız ailelerimizi model alıyor. Bu da beraberinde tabi alışkanlıkların şekillenmesini sağlıyor” diye konuştu.

Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da yer aldı.