Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde farkındalık oluşturmak ve çocuklara hayvan hakları konusunda bilinç aşılamak için etkinlik düzenledi.GAZİANTEP (İGFA) - ‘Hayvan Dostu Şehir’ amacıyla çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi’nin Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan etkinlikte çocuklar hayvanlarla bir araya geldi. Etkinlikte yetkililer ve hayvanseverler tarafından çocuklara sokakta ve doğada bulunan hayvanların hakları, yapılması gerekenler, canların korunması için alınacak tedbirler konusunda bilgi verildi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı’nın düzenlediği programda ayrıca barınağın sevimli köpeği Labrador cinsi Fox, öğrencilere bakıcısıyla beraber özel bir şov yaptı. Şovda Fox topla oynadı basket attı, komutlara uydu, çöpleri topladı.

Dünya Hayvanları Koruma Günü programına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözel, Gaziantep Kilis Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri, hayvanseverler, öğretmenler ve ilkokul öğrencileri katıldı.

TOPRAK: KENDİ HAKLARINI KORUYAMAYACAK CANLILARIN DA HAKLARINI KORUMAK BİZLERE DÜŞÜYOR

Programda konuşma yapan Başkan Vekili Osman Toprak, günü kutlarken farkındalık oluşturmanın önemini vurgulayarak, “Sadece 4 Ekim’de hayvanlarımızın haklarını hatırlamayacağız. Bütün günlerde hayvanların haklarının olduğunu bilmemiz gerekiyor. İçinde bulunduğumuz Dünya’da yaşayan bütün canlıların hakları vardır. İnsanlar, hayvanlar, bitkilerin hepsinin kendi içerisinde hakları var ama kendi haklarını koruyamayacak canlıların da haklarını korumak bizlere düşüyor. Hayvanlara eziyet etmeme, ihtiyaçlarını giderme, bakım ve tedavilerini yapma hem insani hem vicdani hem ahlaki hem de inancımızın gereği" diye konuştu.

Gaziantep Kilis Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri de yaptığı konuşmada 4 Ekim’in sadece kediler, köpekler gibi hayvanları koruma gibi algılansa da aslında nesli tükenmekte olan hayvanları korunması amacıyla kutlanmaya başlandığını bilgisini verdi.