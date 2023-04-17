Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala kent genelindeki engelli ve yaşlıların evlerinde hem bayram temizliği hem de kişisel bakımları yapılıyor.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) ortaklığında 2021 Ocak’ta hayata geçirdiği “Evim Dünyalara Bedel” projesiyle kent genelindeki engelli ve yaşlı bireylerin yüzlerini gülümsetiyor.

Büyükşehir her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi bireylerin Ramazan Bayramı öncesi gerek ev temizliği gerekse de kişisel bakımları için kapı kapı gezdi. Büyükşehir ekiplerinin yürüttüğü bu hizmet dolayısıyla aile fertleri ve mahalle sakinleri memnuniyetlerini dile getirdi.

ENGELLİ VE YAŞLI BİREYLER, HİZMETTEN MEMNUN

Yalnız yaşayan Hatice Asna, bir kızı olduğunu ama onun da her zaman ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sağ olsun gelip temizliğimizi yapıyor. Bize yardım ediyor, tansiyonumuzu ölçüyor. Bize yönelik kişisel ihtiyaçlarımız keza bakım konusunda da karşılanıyor. Belediye Başkanımız Fatma Şahin’e de çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Görme engelli eşiyle yaşadığını ifade eden Nazlı Korkmaz, “Büyükşehir Belediyesi, tamirat ve tadilat işlerimizi yapıyor. Kişisel bakımımızı yapıyorlar, eşimin saçını ve sakalını kesiyorlar. Allah razı olsun büyükşehir ekibinden” dedi.