Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, GBB tarafından hayata geçirilen 14 bin konut projesi kapsamında üretilecek olan ‘Güneyşehir 2’nci Etap Konut Projesi’nde bin konutun satışa sunulacağını müjdeledi.GAZİANTEP (İGFA)- Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yüksek kira nedeniyle evlenmek isteyen gençlere ev sahibi olma kolaylığı sağlayacak ve konutlar il genelindeki işçi, memur ya da emekli vatandaşların ev sahibi olmasının önü açılacak.

Sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin başvuru yapabileceği projede; kişinin Gaziantep ilinde yaşaması veya il nüfusuna kayıtlı olması, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendi ve eşi üzerine Gaziantep il sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konut bulunmaması şartları aranacak.

Kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılacak, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacak.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar 10 Mayıs – 16 Haziran 2023 tarihleri arasında Gazikonut A.Ş. satış ofisi ve www.gazikonut.com adresleri üzerinden başvurularını yapabilecek. İl genelinde başvuruların başlamasıyla birlikte ilk 12 saatte yaklaşık 5 bin başvuru alındı.

YUVA KURMAK SİZDEN, KONUT GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN

Başkan Şahin, konu hakkında yaptığı açıklamada kira fiyatlarının düşürülmesi için çok sayıda konut yapılması gerektiğini belirterek, “Yuva kurmak sizden, destek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden” ifadelerini kullandı.