19 Eylül Gaziler Günü, ülke genelinde olduğu gibi İnegöl’de de düzenlenen törenlerle kutlandı. Yapılan törende, tüm gazi ve şehitlerimiz yad edildi. Gazilere ev ziyaretlerinin yapıldığı ve Gaziler Derneği’nin ziyaret edildiği kutlamalar kapsamında, yine gaziler onuruna yemek verildi.

19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal Rütbesi ve Gazi Unvanı’ verilerek tüm gazilere armağan edilen ve her yıl kutlanan Gaziler Günü, 101. Yılında İnegöl’de de her yıl olduğu gibi coşkuyla kutlandı. Atatürk Anıtı önünde başlayan kutlamalar, gazi ziyaretleri ve Gaziler Derneği ziyareti ile devam etti. Finalde ise gaziler onuruna yemek verildi.

KUTLAMALAR TÖRENLE BAŞLADI

Bugün 11.00’da başlayan törenlere; Bursa Vali Yardımcısı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen ve gaziler, siyasi parti Başkan ve yöneticileri ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Çelenk sunumuyla başlayan törende sırasıyla Kaymakamlık çelengi, Belediye Başkanlığı çelengi ve İnegöl Muharip Gaziler Derneği çelengi anıta bırakıldı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İnegöl Muharip Gaziler Derneği Başkanı Selami Seymen yaptı.

AZİZ MİLLETİMİZ ŞEHİT VE GAZİ OLMAYI BÜYÜK BİR ONUR VE GURUR KAYNAĞI SAYMIŞTIR

Selami Seymen, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “19 Eylül Gaziler Günü… Bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunca canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı, anıldığı bir gündür. 19 Eylül; Kurtuluş Savaşında, Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan muharip gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainleri ve terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, güvenlik korucuları ve 15 Temmuz’da meydana gelen hain darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür. 19 Eylül günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü Gazi unvanıyla taçlandırdığı gündür. Üzerinde yaşadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır.”

GAZİLER EVİNDE ZİYARET EDİLDİ

Anıtta yapılan törenler sonrası protokol üyeleri iki gaziyi evinde ziyaret etti. Daha sonra İnegöl Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi.

GAZİLER ONURUNA YEMEK

Ziyaretler sonrası İnegöl Belediyesi tarafından gaziler onuruna yemek tertip edildi. Gazilerin aileleriyle birlikte davet edildiği yemek sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “19 Eylül Gaziler Gününün bu yıl 101’inci yılı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik unvanı ve Mareşallik rütbesinin verilmesinin üzerinden tam 101 yıl geçti. Tabi bizim bu anlamlı günü bir güne sığdırmamız mümkün değil. Biz sizlerin nasıl bir mücadele verdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Bizler de sorumluluklarımızın farkındayız. Şunu da hep ifade ettik; bu ülkeyi hiçbir zaman test etmeye kalkmasınlar. Bu ülkenin ne gazisi biter ne şehidi biter. Biz bu topraklar sokaktan geçerken bulmadık. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; hayatta olmayan gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum” dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Şeref Aydın ise “Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, bu emanet vatanın, bu emanete sahip çıkma yolundaki iradenin en bariz temsilcileridir. Kendilerine çok şey borçluyuz. Biz onlara karşı mahcup olmamak için bu emaneti en iyi şekilde muhafaza ederek bizden sonraki nesillere gönül rahatlığıyla teslim edebilmek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerinde bulundu.