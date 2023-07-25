Spora ve sporcuya her fırsatta destek olan Gaziosmanpaşa Belediyesi, her yaştan vatandaşın yararlanabileceği yeni spor alanları oluşturmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yürütülen iş birliği protokolü çerçevesinde ilçeye toplamda 10 adet mini basketbol sahası, 2 adet tenis kortu ve 3 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası kazandırılıyor.

7 okula basketbol sahası yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destekleriyle ilk etapta 7 okulda başlatılan basketbol sahalarının yapımı tamamlandı. Süleyman Şah Anadolu Lisesi, 23 Nisan İlkokulu, 2. Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi, Mevlana Anadolu Lisesi, Küçükköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Behçet Canbaz Anadolu Lisesi’nde yapılan basketbol sahaları, yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin hizmetinde olacak. Gazikent Ortaokulu basketbol sahasının da kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

Küçükköy yüzme havuzu ve fitness merkezi bahçesine basketbol sahası kazandırıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçenin ikinci yüzme havuzu olarak geçtiğimiz ay hizmete sunulan Küçükköy Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi’nde kurslar başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği merkezin bahçesine inşa edilen yeni basketbol sahası ile tesisin sportif imkanlarına bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Tenis kortu ve futbol sahasının inşası hızla sürüyor

Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın girişimleriyle projelendirilen ve ilçe tarihinin en geniş kapsamlı spor yatırımı olan “Gaziosmanpaşa Spor Vadisi Projesi” de hayata geçti. Bu çerçevede Kemal Şeker Bulvarı’nda yapımına başlanan 18 çarpı 36 metre ölçüsündeki tenis kortu ile 32 çarpı 52 metre ölçüsündeki futbol sahasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Spor Vadisi Projesi ile ilçeye kazandırılacak olan diğer basketbol sahaları, futbol sahaları, tenis kortları, bisiklet parkurları, fitness alanları gibi spor alanlarının yapımına da kısa zamanda başlanması hedefleniyor.