"Gaziosmanpaşa Belediyesi El Emeği Çarşısı", el emeği ve kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden biri olarak faaliyete geçti. Yeni yıl için hazırlanmış birbirinden renkli hediyeler, çarşıda satışa sunuldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Kadın Sanat Merkezlerinde eğitim gören ve satış ofislerinde ürünleri bulunan üyeler, bu etkinlikte eserlerini sergileyip satış yapma fırsatı buldu. 50 stantta, 200 kadının el emeğiyle ürettiği göz nuru eserlerin yer aldığı çarşıda; ahşap boyama, el örgüsü, makrome anahtarlıklar, patik örgü bebekler, çeyizlik eşyalar ve yeni yıl hediyeleri gibi pek çok ürün sergilendi. Açılış, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve birçok vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. 19-22 Aralık tarihleri arasında açık olacak etkinlikte, kadınlar emeklerinin karşılığını almanın ve bu zorlu ekonomik koşullarda kendi kazançlarını elde etmenin mutluluğunu yaşadı.

El ürünleri satan Figen Altınbaşdemir, “Güzel bir organizasyon, keşke yıllar önce başlayıp yapabilseydik. Umarım devamını getire biliriz. Bir taşım oldu. Evde oyalanıyoruz. Yaptığımız ürünleri satıyoruz” dedi.

Stantta ürünlerini satan Yasemin Mersin, “Keçe ürünlerini yapıyoruz. Doğal yünlerini yoğurarak, iğneleyerek dönüştürüyoruz. Hem negatif enerjiyi alıyor hem de sıcak tutuyor. Keçe ürünleri çok kıymetli” şeklinde konuştu.