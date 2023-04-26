Gaziosmanpaşa’da 14 yaşındaki çocuk boş arazide ölü olarak bulundu. Sırtında mermi izleri olduğu tespit edilen çocuğun cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay dün Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 547/2 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu görüp polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

14 yaşındaki çocuğun sırtında kurşun izleri tespit edildi

Yapılan incelemede cesedin 14 yaşındaki Fatih Aykut’a ait olduğu tespit edildi. Talihsiz çocuğun sırtında kurşun izlerinin bulunduğu anlaşıldı. Arazi ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aykut’un sosyal medyasında tabancayla olan fotoğrafları ise dikkat çekti.

“Çocuğun cesedi şişmiş vaziyetteydi”

Boş arazideki cesedi gören Taner Akçay, “Arkadaşlar, abi arka taraftan seslerin geldiğini söylediler. Ölen kişinin yanında 3 kişi vardı. Yerde sırt üstü yatıyordu. Daha sonra polis ve sağlık ekipleri geldi. Sonra cesedi alıp götürdüler. Olay hakkında bizimde yeterli bilgimiz yok. Biz, sesi duyduk. Çocuğun cesedi şişmiş vaziyetteydi. Daha önceden öldüğü belliydi” dedi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada cinayetin önceki gece yaşandığını değerlendirirken olayı gerçekleştiren şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.