Gebelikte kasık ağrılarının öneminden bahseden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Arık, eğer rahim ağzında açılma, erken doğum ya da düşük riski yoksa ağrıların normal kabul edileceğini söyledi.

Gebelikte kasık ağrısı, genellikle gebeliğin ilk üç ayında görülen ve sıkça karşılaşılan bir durum olduğunu ve idrar yolu enfeksiyonları, böbrek ve bağırsak problemleri veya bel fıtığının da gebelerde kasık ağrısına yol açabildiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Esra Arık, "Vücutta birçok değişime yol açan gebelik döneminde, anne adaylarının en sık karşılaştığı sorunlardan biri kasıkta oluşan ağrılardır. Gebelikte kasık ağrısı, bazen bebeğin gelişim süreci, bazen rahmi tutan bağlardaki gerginlik, bazen de tamamen farklı faktörler sebebiyle ortaya çıkabiliyor. Gebeliğin ilk 3 ayında genellikle bebeğin ve rahmin büyümesine bağlı olarak, kasıkta adet olacakmış gibi ağrılar görülebilir. Genelde korkulacak bir durum yoktur. Gebeliğin ikinci üç aylık döneminde ise rahmi yerinde tutan bağlar, rahim kadar hızlı büyüyemediği için gerginlikten dolayı ağrılar oluşabilir. Bu ağrı, yürürken ya da sağa sola dönerken batma şeklindedir. Gebeliğin ilerleyen haftalarında, bebek artık pelviste bir ağırlık oluşturduğu için çatıda baskıya bağlı bir ağrı olur. Doğuma yaklaştıkça rahim çatısındaki kemiklerde, bebeğe yol açabilmek için genişleme, esneme ve eklemlerde açılma olur. Yine mesanenin üzerinde batma şeklinde ağrıya sebep olur. Anne adayı muayene edildikten sonra, eğer rahim ağzında açılma, erken doğum tehdidi ya da düşük riski yoksa ağrılar normal kabul edilir” dedi.

Kasık ağrısının gebelik dışı faktörlere de bağlı olabileceğini ifade eden Op. Dr. Arık, şu bilgileri verdi:

“Gebelikte ağırlık merkezi değiştiği için idrar yolu enfeksiyonları, böbrek problemleri ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklar şiddetlenebilir. Bağırsak problemleri de ağrıya yol açabilir. Böyle durumlarda, hasta mutlaka muayene edilir. Eğer rahim ağzında açılma, erken doğum tehdidi ya da düşük riski yoksa ağrılar normal kabul edilir. Magnezyum desteği ya da hafif ağrı kesiciler verilebilir. Anne adayının dinlenmesi önerilir. Eğer ağrı hala devam ediyorsa, fizik tedaviye başvurulabilir.”