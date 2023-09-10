Gebelikte anne vücudunda bebeğin gelişimi ile beraber fizyolojik ve hormonal bazı değişiklikler görülmeye başlanır. Merak edenler için yazımızda hepsini sizler için paylaştık. Hamileliğin başladığı andan itibaren annenin vücudu hamilelik süresi boyunca değişiklikler göstermektedir. Bu süreçte bebek gelişip büyürken anne karnı da beraberinde büyüyeceği için bu süreçte annede kilo alımı gerçekleşir. Hamilelik boyunca annenin vücudunda su miktarı artar bu da şişliklere ve ödeme sebep olabilir.

Annenin bu süreçte pek çok vitamine ihtiyacı vardır. Bu yüzden besinlerle karşılanamayan vitamin ve mineral ihtiyacı takviye ilaçlarla sağlanır.

Diş etlerinde hassasiyet ya da kanama görülebilmektedir. Bebek büyüdükçe leğen kemikleri gevşer ve genişlemeye başlar. Bu dönemde göğüs kafesinde de genişlemeler olmaktadır. Hamilelik döneminde kalp atışında artma da görülmektedir. Bunun yanında idrara çıkma sıklığı artar, anne adaylarında midenin ağza gelmesi görülebilir. Buna gebelik reflüsü denmektedir. Hipofiz bezleri bu dönemde çok az da olsa büyüyebilir. Bu dönemde kortizon hormonunun artışı da görülmektedir. Midede asit üretimi azalır bunun yerine mukus üretimi artar. Hamilelikte safra taşı üretimi riski de artmaktadır. Karın sürekli büyüdüğü için omurgada eğilme meydana gelir. Bu dönemde böbreklerin çok az büyümesi de görülebilir. Üreterin hafif genişlemesi de bu dönemde görülmektedir.

Gebelikte anemi de görülebilir. Bazı hormonlarda artış bazılarında ise azalış görülebilir. Annenin solunum hızında herhangi bir değişiklik olmaz. Görüldüğü gibi hamileliğin başlaması ve devam etmesiyle anne vücudunda pek çok değişiklik meydana gelmektedir. Bu değişiklikler hamileliğin sona ermesiyle beraber bir süre sonra eski haline döner.