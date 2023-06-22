Ampute Futbol 1. Lig’ini namağlup şampiyon bitiren Gebze Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nın Süper Lig’e yükselmesi ilçede coşkuyla kutlandı.

Gebze Belediyesi Ampute FK takımı girdiği maçlardan namağlup ayrılarak Süper Lig’e yükseldi. Metin Oktay Stadyumunda düzenlenen kutlama programa öncesi şampiyon Gebze Belediyesi Ampute Futbol Kulübü’nün futbolcuları ve teknik heyet otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı. Şehir turunun ardından stada geçen futbolcular, ilçe protokolü ve vatandaşlarla birlikte şampiyonluk coşkusunu paylaştı.

Kutlamalar öncesi konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Gerçekten bugün mutlu bir günü yaşıyoruz. İki yıl önce bir serüven başlattık ve ampute spor takımımızı kurduk. İkinci yılda namağlup şekilde Süper Lig’e yükseldik. Peki sadece bu dalda mı hazırlık yaptık? Hayır, diğer taraftan voleybol takımızı da aynı şekilde, okçuluk, satranç ve güreş takımlarımız da kendilerini hızlı şekilde yukarılara taşıyor. Göreve geldiğimiz gün bir tane lisanslı sporcumuz yoktu. Şu an da 120 civarında Gebze Belediyesi lisanslı sporcusu bulunuyor. Her evladımız bir spor dalıyla uğraşsın istiyoruz. Onları sokaktaki tehlikelerden korumak istiyoruz. Bu nedenle Gebze Belediyesi olarak altyapıyı yaygınlaştıracağız. Yıl sonu itibariyle ise günlük spor yapabilen genç sayısı 75 bine yükselecek" dedi.

"Engellilik spora mani değil"

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise "Spor hepimize lazım. Hatta o kadar lazım ki ruhi bunalıma giren ve sıkıntıya düşen kim varsa spora başlarsa onu atlatır. Çünkü ruh sağlığımızla bedensel sağlığımız birbiriyle çok yakın ilişkide birbirinden birinde bir aksaklık olursa diğeri de mutlaka bu durumdan etkileniyor. O nedenle engelliymiş engelli değilmiş spor bunları dinlemiyor. Örneği Ampute takımımız. Hepimize örnek olacak nitelikte. Engellilik spora mani değil. Bunun farkında olan ve destekleyen spor teşkilatlarımıza ve yöneticilerimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şampiyonluk kupasını, futbolcular ve ilçe protokolü birlikte kaldırdı. Törenin ardından gençlerin sevdiği sanatçılar Tefo ve Seko konser verdi.

Programa, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, KASKF Başkanı Murat Aydın ve Gebzespor Başkanı Resul Tat katıldı.