Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'de engelli vatandaşlarımızın çeşitli etkinlik ve eğitimlere katılabileceği engelsiz yaşam merkezinin yapımı için ilk kazmayı vurdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nin ardından bu kez de engelliler için örnek bir çalışmayı daha başlattı. Engelli vatandaşlarımız ve bakımlarını yapan aileler için önemli bir adım için inşa çalışmalarına start verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından daha önce duyurulan ve ihalesi geçtiğimiz aylarda yapılan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi için Gebze Millet Bahçesinde (eski Gebze Askeri Kışlası) hafriyat kazısı yapılıyor.

HAFRİYAT KAZISINA BAŞLANDI

Gebze’nin vizyon projelerinden birisi olan Gebze Millet Bahçesi, içerisinde birçok sosyal, kültürel ve eğlence alanını barındıracak. Gebze Millet Bahçesine birçok farklı amaçta kullanılması için yapılar yapacak olan Kocaeli Büyükşehir, ilk olarak Gebze Engelsiz Yaşam Merkezi’nin inşasına başladı. Bu kapsamda merkezin inşası için hafriyat kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

İhale sonrasında inşa çalışmalarına başlanan Gebze Engelsiz Yaşam Merkezinde hidroterapi havuzları, gündüz bakım birimleri, özel eğitim sınıfları, beceri geliştirme ve meslek edinme atölyeleri, spor ve aktivite salonları, kültürel ve sanatsal gelişim akademileri, kütüphaneler ile dinlenme ve sosyal alanlar da bulunacak. Merkezde ayrıca idari ofisler, soyunma odaları, duş yerleri de yer alacak. Tüm bu imkanlardan zihinsel engelli, down, otizm tanılı, bedensel engelli, işitme engelli, görme engelli, süreğen engel gruplarındaki tüm engelli bireyler yararlanabilecek.