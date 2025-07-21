Gebze’de bulunan Hayri Macar Caddesi, 500 metre uzunluğundaki yol çalışmasının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de önemli bir lokasyonda bulunan Hayri Macar Caddesi’nde 500 metre uzunluğundaki yol çalışmasını tamamladı. Caddenin trafiğe açılması hem araç trafiğini rahatlattı hem de sürücülere daha konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sundu.

Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, iş dahilinde yolun son kat asfalt serim işlemini tamamladı. Böylelikle caddede toplam 810 ton aşınma asfaltı kullanıldı. Yeni yapılan yolda yayaların güvenliğini artırmak ve çevre düzenini sağlamak amacıyla 3 bin metre bordür ve 5 bin metrekare parke döşendi. Ayrıca caddeye yağmur suyu drenajı için 450 metre uzunluğunda 600’lük beton borular yerleştirildi. Su geçişlerinin sağlanabilmesi amacıyla da 63 metrelik menfez inşa edildi. Yol çizgi işlemi ve yaya korkulukları ise önümüzdeki günlerde yapılacak.