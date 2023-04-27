Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Millet Bahçesi’ne inşa edilecek Millet Camii için hummalı bir çalışma yürütüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Millet Bahçesi’nde yapılması planlanan Millet Camii için temel hafriyat kazısı gerçekleştiriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı hızla süren Gebze Millet Bahçesi, pek çok sosyal donatıların dışında Türkiye’nin en büyük camilerinden birini içinde bulunduracak. Büyükşehir ekipleri, caminin yapımına katkıda bulunarak hafriyat kazısı desteği veriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş makineleri ile 20 bin metrekare alanda caminin temel hafriyat kazısını gerçekleştiriyor.

Toplam inşaat alanı yaklaşık 50 bin metrekare olan cami, Türkiye’nin en büyük ibadethanelerinden biri olma özelliğini taşıyacak. Millet bahçesinin en üst zirvesine yapılacak cami, 6 minareli ve 3 şerefeli olacak. Projede Selimiye Camisi’nin mimarisi esas alınacak. Gebze Millet Camii’nde aynı anda 30 bin kişi namaz kılabilecek.