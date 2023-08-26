Kocaeli'ye bağlı Gebze’nin önemli projelerinden Trafik Eğitim Merkezi ve Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kompleksin yüzde 75 oranında tamamlandığını ve çok yakında Gebzelilerin hizmetine sunulacağını duyurdu

KOCAELİ (İGFA) - Yeni tesislerle Gebze’deki spor kültürünü güçlendirmeyi hedefleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Pelitli’de yakın zamanda hizmete açılması beklenen Trafik Eğitim Merkezi ve Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu. 4872 bin 88 metrekarelik alanda yükselen Trafik Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, kompleksin yüzde 75 oranında tamamlandığını ve çok yakında Gebzelilerin hizmetine sunulacağını duyurdu. 135 araçlık otoparkı ile hizmet vermeye hazırlanan kompleks, 1536 taraftarlık futbol sahasının yanı sıra içerisine bay-bayan hakem odaları, antrenör odaları, trafik eğitim alanı, konferans salonu, atölye ve çocuk oyun alanıyla tam teşekkülü şekilde hizmet verecek.

SPOR HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ

Gebzeli sporseverlerin heyecanla beklediği Trafik Eğitim Merkezi ve Spor Kompleksinde inceleme turunun ardından açıklamada bulunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Şuan Pelitli’de Trafik Eğitim Parkımız ve spor sahamızın çalışmalarını yerinde görmek üzere buradayız. Kompleksimizdeki sahamızı tamamen bitti. Tribünler bitti, koltuklar yerleştirildi. Artık çok kısa bir zaman sonra değerli sporseverlerimiz, sporcularımız burada olacaklar ve burayı kullanacaklar. Bizim temel amaçlarımızdan birisi de şu ki; biz sporu ve spora dönük faaliyetleri önceleyeceğiz. Bunun alt arka planında eğitime önem vermeye devam edeceğiz ve eğitimi asla terk etmeyeceğiz. Eğiteceğiz, öğreteceğiz, spor yaptıracağız, sağlıklı kalmaları için de biz daima alt yapıyı gençlerimizle buluşturacağız. Şimdiden tüm gençlerimize bu tesisler hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.