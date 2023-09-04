30 farklı branşta 10 bin öğrencinin bu yıl eğitim gördüğü Gebze Belediyesi Yaz Okulları için 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda coşkulu bir final programı düzenlendiKOCAELİ (İGFA) -Gebze Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Okulları kapanış programı Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yaz okulu öğrencilerinin ve Gebzelilerin yoğun ilgi gösterdiği programda öğrencilere sertifikaları takdim edildi. 30 farklı branşta 10 bin öğrencinin eğitim gördüğü Gebze Belediyesi Yaz Okulları kapanış programında bir selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Bugün burada mutluluğu tarif et deseler nasıl olur ancak ve ancak geleceğimiz dediğimiz bizim canlarımız dediğimiz evlatlarımızla torunlarımızla bir arada olup onların yarınlara dönük umutlarını görmekle olur.

TEHLİKELERDEN KORUMAK BİZİM GÖREVİMİZ

Babalar anneler için evlatlarının mutluluğu gerçekten çok önemli. Peki biz bu kadar mücadeleyi neden veriyoruz? Yarınlarımız dediğimiz, geleceğimiz örfümüz adetimiz inançlarımızı bayrağımızı ve değerlerimizi emanet edeceğimiz evlatlarımız en güzel şekilde yetişmesi bizim için büyük mutluluk. Onlar bizim geleceğimiz. Onlar bize emanet. Emanete nasıl bakılır, gözüm gibi bakılır. Bugün bulunduğumuz şartlarda onlar çok büyük tehlikelerle büyüyorlar. Sosyal medya çukurları, ekran bataklıkları ve daha niceleri…

Biz belediye olarak geçtiğimiz senelerde 2 bin 500-3 bin sayıları ile yaz okullarını gerçekleştiriyorduk. Bu yıl 30 farklı branşta 10 bin evladımızla ile yaz okullarımızı gerçekleştirdik. 2019 yılından bu yana 75 bin gencimiz aynı anda spor yapabilecek kapasiteye sahip. Çocuklarımızı spora yönlendiriyoruz. Diyoruz ki her çocuğumuz 10 yaşına geldiğinde bir spor dalıyla uğraşıyor olsun ve lisanslı sporcu olsun. Bugün burada zaman ayırıp evlatlarını getiren, onları izlemeye gelen ailelere tek tek teşekkür ediyorum. Bu nesli tekrar ihya etmek hepimizin görevi. Bizler de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki ay eski adliye binasında gençlik binamızı açacağız ve 41 branşta eğitim vermeye devam edeceğiz.

NEFES KESEN GÖSTERİLER

Yollar yapılıyor binalar parklar yapılıyor ve yapılmaya devam edecek ancak inanın bu kardeşinizin amacı o binalar yapılar değil kaybolmaya doğru giden gençliğimizi kurtarmak. Sosyal belediyecilik ve gençliğimize dair alt yapıyı sağlam tutmak. Çünkü emanet edeceğiniz şehir, kıymet bilecek nesil yoksa anlamsız demektir. Bu duygularla buraya teşrif edip evlatlarımızı yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Selamlama konuşmasının ardından öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Sertifika takdiminin yanı sıra programda Karizma Show ve jonglör gösterileri gerçekleştirildi.