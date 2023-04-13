Gebze Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala ilçedeki denetimleri sıklaştırdı. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede faaliyet gösteren pasta, tatlı ve şekerleme satışı yapan işyerlerini denetledi.KOCAELİ (İGFA) - Yapılan denetimlerde işyerlerinin hijyen durumu, ürünlerin tazeliği ve gramajı, ürün ve malzemelerin saklama koşulları, fiyat tarifesi ve ruhsat kontrolleri yapıldı.

Gerekli hassasiyeti gösteren işletmecilere teşekkür edilirken standartlara uygun üretim yapmayan işletmelere de gerekli yasal işlemler yapıldı.

Bayramı öncesi yapılan denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan zabıta müdürlüğü yetkilileri vatandaşların şikayet, görüş ve öneriler için 0262 642 04 30 ve Alo Zabıta 153 numaralarına iletilmesi çağrısında bulunuldu.