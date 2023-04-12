Gebze Belediyesi’nin düzenlediği 40 Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerini Başkan Büyükgöz takdim etti.KOCAELİ (İGFA) - Gebze belediyesinin düzenlediği 40 Hadis-i Şerif ezberleme yarışmasında yarışmacı öğrenciler heyecanlı dakikalar yaşadı.

Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yarışmada orta öğretimli öğrenciler birincilik ödülü için ter döktü.

40 hadis-i şerifi eksiksiz tamamlamak üzere yarışan öğrencilerden dereceye giren ilk üç öğrenciye hediyeler takdim edildi.

Yarışmanın finalinde öğrencilere hitaben selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Sahabeden üç bin hadis, 5 bin hadis ezberleyenler, aktaranlar Kur’an-ı Kerim’i ezberleyenler var. Demek ki insan yapabiliyor. Bu demektir ki; insan zekası Allah’ın vermiş olduğu beyindeki 25 miligramlık çip bunları çözmeye muktedir durumda. Beyine ne kadar malzeme verirseniz o kadar alıyor, ne kadar buğday verirseniz size o kadar un veriyor. Dolayısıyla bir konu hakkında irademizi ortaya koymaktır mesele. Ben hafızlığı yapacağım, bu iradeyi ortaya koyduktan sonra başlayınca… Bazen duyuyoruz 60-70 yaşında hafız olanlar oluyor, demek ki yapılabiliyor. Ben buradaki öğrencilerimize azmettikleri, gayret etikleri ve irade ortaya koydukları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.