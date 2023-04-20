Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Ramazan Bayramı öncesinde mesai arkadaşları ile bayramlaştı. Başkan Büyükgöz, “Ailelerimizle, dostlarımızla yarın idrak edeceğimiz bayramı, bayram tadında kutlamayı nasip etsin” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde gerçekleşen bayramlaşma töreninde belediye personellerinin bayramlarını tek tek tebrik etti.

Başkan Büyükgöz “Ailelerimizle dostlarımızla yarın idrak edeceğimiz bayramı bayram tadında kutlamayı nasip etsin” dedi.

Bayramlaşma töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında Başkan Büyükgöz, “Bugün Ramazanı Şerif’in son günü. Rabbim Ramazan’ın bereketiyle bereketlenip onun feyzinden yararlanmış olarak bugüne kadar gelmişizdir. Dualarımız ve oruçlarımız makbul olmuştur inşallah. Ailelerimizle, dostlarımızla yarın idrak edeceğimiz bayramı bayram tadında kutlamayı nasip etsin. İnşallah seneye ömrü olan herkesle birlikte bayramı yeniden idrak etmek nasip olur. Bugüne kadar hep birlikte bu çatı altında hizmet üretmek için gayret gösterdik. Ben hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Çünkü toplumda kurumlarda çalışanlar beyaz gömlek giymiş gibi oluyor. Kendisinin yaptığı hata sadece kendisine değil kurumuna da mal oluyor. Bugüne kadar bizim yüzümüzü öne eğdirmezdiniz. Bu nedenle de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.