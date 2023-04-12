AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Yasemin Özdemir Gebze’de yaşayan Aysel Durmuş’u evinde ziyaret etti. Özdemir, evinin duvarına asmak için istediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını Aysel Durmuş’a hediye etti.KOCAELİ (İGFA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Yasemin Özdemir, Gebze İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi programları kapsamında vatandaşları evinde ziyaret etti.

Özdemir’e, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve partililer eşlik etti. Ev ev ziyaretlerini gerçekleştiren Milletvekili Adayı Yasemin Özdemir, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek sohbet etti.

Ev ziyaretleri kapsamında Gebze’de yaşayan Aysel Durmuş’u ziyaret eden AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Yasemin Özdemir bir süre Aysel Durmuş ile sohbet ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgisini dile getiren Aysel Durmuş, evinin duvarına asmak üzere Erdoğan’ın fotoğrafını istedi. Milletvekili Adayı Yasemin Özdemir ‘Türkiye Yüzyılı Başlıyor’ imzalı Erdoğan’ın fotoğrafını Aysel Durmuş’a hediye etti.