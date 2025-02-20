Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri, meteorolojinin kar uyarısının ardından teyakkuza geçerek, ilçe genelinde ulaşımda sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı. 30’u aşkın araçla kar yağışına karşı gerekli tedbirleri alan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipler, gece boyunca ana arter ve cadde ve sokaklarda buzlanmaya ve kar yağışına karşı tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Zaman zaman etkisini gösteren kar yağışında Gebze’nin merkezinde ve mahallelerinde sorun yaşanmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bilgisini paylaşıldı.

Kaynak: iha