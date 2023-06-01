Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ENFEST Spor ve Eğlence Festivali, Tarihi Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirildi. Gebze’nin en özel çocukları için düzenlenen festivale katılım bir hayli geniş oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ENFEST Spor ve Eğlence Festivali, Tarihi Hünkar Çayırı’nda gerçekleştirildi. Gebze’nin en özel çocukları için düzenlenen festivale katılım bir hayli geniş oldu.

Gebze Belediyesi öncülüğünde İstanbul Rumeli Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen festivale katılan özel çocuklar, kendileri için düzenlenen birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerde günü dolu dolu yaşadı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün şehir dışı programı nedeniyle katılamadığı festivalde kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, "En kıymetlilerimiz olan çocuklarımızın gün boyunca düzenlenecek festivalimizde gönüllerince eğlenerek yararlı aktivitelere de katılacaklar. 400 aşkın evladımız ve ailelerinin yanı sıra 300’e yakın gönüllü üniversite öğrencisi kardeşimize, kıymetli eğitimcilere festivalimize hoş geldiniz diyor, en kıymetlilerimiz özel çocuklarımıza da iyi eğlenceler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Binicilik, paravolley, goalbol, ampute futbol, okçuluk, mas güreşi, survivor parkuru, empati parkuru, bocce, ayak bilardosu, bilimsel testler, mücadele sporları, geleneksel oyunlar gibi birçok düzenlenen çeşitli etkinliklere katılan özel çocuklar Gebze Belediyesi ENFEST Spor ve Eğlence Festivalinde doyasıya eğlenceli bir gün geçirdi.