Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir dizi programlara katılmak üzere Gebze’ye yerli otomobil TOGG ile geldi. Gebzeli vatandaşlar TOGG’a büyük ilgi gösterdi.KOCAELİ (İGFA)- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜBİTAK-Medikal Biyoteknoloji Mükemmeliyet Merkezi ile Ulusal Biyolojik ve Kimyasal Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Varank, açılışın ardından Gebze Kent Meydanı’nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Varank, Gebze Kent Meydanı’na AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ile birlikte yerli otomobil TOGG ile geldi.

KENT MEYDANI’NDA TOGG İZDİHAMI

Gebze’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mustafa Varank yoğun ilgi ve sevgi seliyle karşılandı. Bakan Varank esnaf ve vatandaşlarla tek tek sohbet ederken, yerli otomobil TOGG’a ilgi büyüktü. Gebze Kent Meydanı’nda park edilen TOGG çevresinde yoğun kalabalık oluşurken, vatandaşlar otomobil ile fotoğraf çekilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.