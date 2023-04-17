Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda mevsimine uygun çiçek ve bitkilerle parkları donatan ekipler, ana arter ve kavşaklarda görsel çalışmalarını sürdürüyor. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki park ve bahçelerde çiçeklendirme ve bakım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Anibal kavşağında çiçeklendirme çalışması yapan ekipler, Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG’un logosunu çiçeklerle işledi.Belediye yetkilileri bahar aylarında çiçeklendirme ve peyzaj çalışmalarının hız kesmeden devam edeceği bilgisini paylaştı.

Gebzelilerin uğrak yerleri ve sık kullanılan noktaları rengarenk çiçeklerle donatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bu çalışmaları vatandaşlardan da takdir görüyor.