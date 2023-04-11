Gebze Belediyesi’nde çalışan işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Hizmet Şube Başkanı Muharrem Subaşı arasında imzalandı. Başkan Büyükgöz, “Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze’de toplu iş sözleşmesinde imzalar atıldı.

Gebze Belediyesi’nde çalışan işçileri yakından ilgilendiren toplu iş sözleşmesi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Hizmet İş Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı arasında imzalandı.

Başkanlık makamı toplantı salonunda düzenlenen imza törenine sendikanın ve belediyenin ilgili yetkilileri de hazır bulundu.

İmzalanan sözleşmeye göre çalışanlar; 1. yılın ilk 6 ayında yüzde 40, ikinci altı ay ise yüzde 25; 2. yılın ilk 6 ayında enflasyon artı 1 ve ikinci 6 ay enflasyon artı 1 oranında zam alacak.

Yapılan sözleşmeyle en düşük işçi maaşı 15 bin TL olarak belirlendi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Çalışan kardeşlerimizin emekleri bizim için kutsal. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme prensibimiz gereğine uygun olarak anlaşmaya varmış durumdayız. Hem kurumumuz hem de çalışanlarımız adına hayırlı uğurlu olsun” dedi.