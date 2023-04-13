Halkın ve esnafın ihtiyaçları doğrultusunda önemli hizmetler üreten Büyükşehir, Gebze bölgesi için inşa ettiği yeni hal binasında yoğun bir çalışma yürütüyorKOCAELİ (İGFA) - Şehircilik ve tesisleşme noktasında Kocaeli’ne pek çok eser ve hizmetler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, dev projelerinden birini daha Gebze bölgesine kazandıracak. Bu bağlamda Sebze ve Meyve Hali’nde çalışmalar yoğun tempoda sürüyor. Günümüz teknolojisine uygun bir şekilde yapımı devam eden yeni Sebze ve Meyve Hali, Büyükşehir’in kente kazandırmış olduğu büyük ve modern projelerden biri olacak.

EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen yeni hal binasında eş zamanlı bir çalışma yürütülüyor. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın gözetiminde devam eden çalışmalarda A blokta zemin katın kolon ve perde imalatları tamamlandı. İdari binada bodrum katın tabliye betonunu atan ekipler, kolon ve perde imalatlarına ise devam ediyor. Yıkımı tamamlanmak üzere olan taş istinat duvarının hafriyat kazısını sürdüren Büyükşehir, buradaki çalışmayı tamamladıktan sonra betonarme istinat duvarı yapımına geçecek.

3 ANA BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

10 bin 245 metrekare alana kurulacak dev tesis, hal binası, idari bina, sandık deposu ve dükkân alanı olmak üzere 3 ana bölümden oluşuyor. Hal esnafının tüm ihtiyacını gidereceği yapı içerisinde 34’er adet dükkân ve sandık depoları olacak. Yine tesis içerisinde dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta, çay ocağı, 68 TIR parkı ile 63 araçlık otopark alanı hal esnafına ve vatandaşlara hizmet verecek.

Tesisin tamamlanmasının ardından Gebze Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan ve yetersiz olması nedeniyle ihtiyacı karşılayamayan mevcut Sebze ve Meyve Hali, Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen yeni yerine taşınacak.