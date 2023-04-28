Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze’deki tapu ve mülkiyet sorunlarını çözmeyi sürdürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da katıldığı törende, Balçık Mahallesi GK 2 ve Pelitli Mahallesi GK 5 bölgelerindeki 1306 hak sahibine tapuları teslim edildi.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Gebze’deki tapu ve mülkiyet sorunlarını çözmeyi sürdürüyor.

Göreve geldiği günden itibaren başta kırsal bölgeler olmak üzere mahallelerdeki mülkiyet sorunlarının çözümüne ilişkin imar uygulamalarına hız veren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tapu teslim törenlerinde hak sahiplerine tapularını teslim ediyor. Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende Balçık Mahallesi GK 2 ve Pelitli Mahallesi GK 5 bölgelerindeki hak sahiplerine tapularını teslim eden ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Yasemin Özdemir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, MHP Gebze İlçe Başkanı Bülent Özdemir, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve hak sahibi vatandaşların aileleri katıldı.

İMAR VE MÜLKİYET SORUNU KALMAYACAK

1306 hak sahibine tapularının teslim edildiği törende kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bizler göreve geldiğimizde kendimize Gebze’de imar ve mülkiyet ile ilgili hiçbir sorun bırakmama gibi bir hedef koymuştuk. Bu hedefimizde hiçbir sapma olmadan devam ediyoruz. Bugün de inşallah 398 hektar ve 1306 kardeşimize tapusunu teslim edeceğiz. Biz inşallah bu sürecin sonuna kadar köy yerleşik alanları da dahil olmak üzere inşaat faaliyetlerinde bir sorun çıkmaması için bu alanları oluşturacağız. Bugün tapularını vereceğimiz vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diyerek sözlerimi sonlandırıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükgözü’ün ardından konuşma gerçekleştiren Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise “Gebze’mizde bu şehirleşmeden nasibini alan en önemli kentlerden biri ülkemizde. En önemli şey ise planlama. Bizim bugün başkanımızdan aldığımız bilgiye göre önümüzdeki yıllar için de kentimizin planlaması yapılıyor. Hem Büyükşehir Başkanımıza hem de Belediye Başkanımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise konuşmasında, “Yapılan çalışmalar geleceğe baktığınız zaman çok kıymetli çalışmalar. Gebze’mizin geleceğini şekillendiren çalışmalar. 32. kez tapu teslim töreni yapılıyor. Bu çok kıymetli bir çalışma. Ben Başkanımı çok tebrik ediyorum.