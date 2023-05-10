Gebze Belediyesi ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla ilçe genelindeki orta öğretim ve liselerde deneme sınavı uygulaması yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi ve Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla ilçe genelinde 12. Sınıf öğrencilerine YKS Deneme Sınavı ve 8. Sınıf öğrencilerine ise Kazanım Değerlendirme sınavları yapıldı.

Sabah saat 09:00’da başlayan sınava 53 ortaokuldan toplam 6 bin 270 öğrenci ve 57 liseden ise 4 bin 971 öğrenci katıldı.

Şehit Necmettin Kuyucu Anadolu Lisesi’nden başlatılan sınavlarda Gebze Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve Gebze İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Atlı öğrencilere başarılar diledi.