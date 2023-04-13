Gebze Belediyesi araç filosu güçleniyor. Gebze Belediyesi’nin özkaynaklarıyla temin edilen 26 yeni araç, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen törenle belediye filosuna kazandırıldı.KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediyesi araç filosu güçleniyor. Gebze Belediyesi’nin özkaynaklarıyla temin edilen 26 yeni araç, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen törenle belediye filosuna kazandırıldı.

Törene ev sahibi Başkan Büyükgöz’ün yanı sıra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve birim müdürleri katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği törende Başkan Büyükgöz, belediye araç filosuna 69 yeni binek araç daha kazandırılacağı müjdesini paylaştı.

Törende selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Belediyecilikte yapılan hizmetlerin sınıfları var. Bu sınıflardan birisi de ulaşım taşıma ve ya iş makineleri sınıfı. Burada öz kaynaklarımızla yada kendinize ait araçlarla hizmet etmenin ayrı bir rahatlığı ve ayrı bir güveni var. Diğer taraftan kiralama maliyetlerinin yüksek çıkması nedeniyle biz satın alma modeline geçmiş olduk. Mesela arama kurtarma aracımız depremde canla başla görev yapan ekibimizin eli kolu oldu. Teknik donanım anlamında araç gereç olarak güçlü iseniz kendinize olduğu kadar başkalarını da faydanız olacaktır. Gebze arama kurtarma ekibimiz akredite olmuş Türkiye’deki sayılı arama kurtarma ekiplerinden bir tanesi.

69 YENİ ARAÇ DAHA GELİYOR

Gebze’ye kazandırılan ancak buraya getirilemeyen loder, kepçe ve diğer iş makineleri de sahada iş yürütmeye devam etmekte. Bu ay alım kararı verdiğimiz 69 tane yeni binek aracımız daha teslimini yapıp sizlerle buluşturacağız. Böylece kiralama modeliyle çalışan araç sayımız iyice azalmış olacak. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza müdürlerimize ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ancak teşekkürlerin en büyüğü tabi ki siz değerli halkımıza. Size karşı mahcup olmamak için canla başla çalışıyoruz. Milletin emanetini en güzel ve verimli şekilde kullanabilmek için her şeyi dikkatli şekilde yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.