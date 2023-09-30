Kocaeli Büyükşehir’in Gebze’de projelendirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi, adına uygun bir şekilde tüm engel gruplarına hitap edecekKOCAELİ (İGFA) - Engelli bireylerin yaşam standartlarını yükselterek onların sosyal hayata katılımını kolaylaştıracak yatırımları birer birer hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de projelendirdiği Engelsiz Yaşam Merkezi’nde durmaksızın çalışıyor. Gebze Millet Bahçesi içerisinde 6 bin 751 metrekare inşaat alanına sahip olan proje, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde yoğun bir tempoda devam ediyor. Özel bireylerin sosyalleşmesi ve gelişimleri için inşa edilen yapı, hem engelli vatandaşlarımızın günlük yaşam becerilerini kazanacakları hem de özel yeteneklerini sergileyebilecekleri çok yönlü bir merkez olacak.

TÜM BLOKLARDA İŞLER SON SÜRAT

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın idaresinde hummalı bir çalışma yürüten yüklenici firma, yapının tüm bloklarında eş zamanlı olarak çalışıyor. Bu bağlamda ekipler, A blokta demir imalatına, zemin katta ise döşeme kalıp imalatına devam ediyor. B blokta betonarme imalatının tamamlandığı projede C bloğun zemin kat ve 1. kat döşeme betonu, D blok kısmında ise zemin döşeme betonu ile 1. kat döşeme betonu döküldü. D bloğun 2. kat döşeme kalıbı çakan ekipler aynı katta demir imalatına devam ediyor. F blokta ise zemin betonu, 1. katta ise döşeme betonu atıldı. 2. katta da döşeme kalıp imalatı devam ediyor. E, H ve F blokta ise betonarme imalatı önümüzdeki günlerde başlayacak.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’NDE YOK YOK

Yapının 2 bin 930 metrekare olarak planlanan zemin katında engelli bireylerin kendilerini geliştirebilecekleri, ilgi duydukları ve yetenekli oldukları alanlarda eğitim almalarını sağlayabilecek atölyeler yer alacak. Buna göre 5 adet otizm grup eğitim odası, 7 adet otizm bireysel eğitim odası, duygu bütünleme odası, psikiyatri, oyun odası, uygulama evi, bilişim ve resim atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma ve oyun atölyesi, dans atölyesi, müzik-mutfak atölyesi, erkek-kadın hidroterapi havuzu (2 adet havuz güvertesi), 2 adet gündüz bakım odası, 3 adet erken çocuk bireysel odası, oyun odası, duyu bütünleme odası, erken çocuk grup odası ve 2 adet uyku odası engelli bireylere hizmet verecek.

AKIL VE ZEKÂ OYUNLARI ATÖLYESİ

2 bin 594 metrekareden oluşan 1. katta ise spor salonu, bay-bayan-engelli soyunma duş, mescit, aile danışmanlığı, psikiyatrı, toplantı odası, arşiv, 4 adet bireysel derslik, yemekhane, mutfak atölyesi, idari personel, aile eğitim birimi, idari sorumlu, elektrik odası, öğretmenler odası, akıl ve zekâ oyunları atölyesi, 5 adet derslik, çok amaçlı salon, kütüphane ve bireysel derslikler yer alacak.