Marmara Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Nihat Yıldırım, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu ve Başkan Abdurrahman Aslantaş’ın açıklamalarına tam destek verdi.KOCAELİ (İGFA) - Marmara Iğdır Dernekler Federasyonu Başkanı Nihat Yıldırım, Gebze’nin il olayına açık destek verdi.

Pazartesi günü yapılan Gebze Ticaret Odası meclisinde Meclis Başkanı Oğuz Şerifailoğlu ve GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş’ın açıklamalarına ve çağrılarına tam destek veren Yıldırım, “Marmara Iğdır Dernekler Federasyonu olarak bu konuda üzerimize düşen her adımı atmaya hazırız” dedi.

Gebze’nin il olma olayının siyaset üstü tutulması gerektiğini de ifade eden Başkan Yıldırım; “Burada birinci öncelik Gebze’nin il olmasıdır, şu partinin söylemi veya bu partinin söylemi olarak algılanmamalı. Gebze’de sorunları yaşayan insanlara kimse hangi görüşten olduğunu sormuyor. Bu sorunları hep birlikte yaşayarak şahit oluyoruz” dedi. İl olayı ile ilgili yapılacak çalışmaların bundan sonra Gebze dışına taşınması gerektiğini de söyleyen Yıldırım; “Gebze’de yapılacak çalışmalar bugüne kadar yapıldı, bundan sonra atılan her adım Gebze dışına yönelik olmalı. Bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin söylemi ile yeni bir fırsat doğdu. Bu fırsatı Gebze’nin çok iyi değerlendirmesi lazım. Gebze’de bulunan siyasi partiler, sendikalar, STK’lar, iş dünyası ve OSB’ler bu konuda güçlü bir işbirliği yapmalıdır. Gebze’nin il olayı Ankara’da daha iyi anlatıldığı takdirde il olayının çok daha kısa sürede sonuçlanacağına inanıyorum” diye konuştu.

ÜÇ VEKİLE DE İLETTİK

Geçtiğimiz hafta Marmara Iğdır Dernekler Federasyonu üyeleri ile birlikte Ankara’da milletvekillerine yaptıkları ziyarette konuyu AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Cemil Yaman, Nail Çiler ve Sami Çakır’a da ilettiklerini söyleyen Yıldırım; “Bu konuda kendilerinden destek istedik ve Gebze’nin bir an önce il olması gerektiğine vurgu yaptık. Ekonominin, sanayinin ve üretimin başkenti Gebze il olması durumunda iş dünyasının sorunları çok daha kısa sürede çözüme kavuşturulacaktır. Gebze’nin il olma olayı bir lütuf değil, bir hakkın teslimidir” dedi.