Aslında gece idrara çıkmak, böbrek hastalıklarında sıkça görülen şikayetlerden biridir. İlla böbrek hastalığı olduğu anlamına da gelmemektedir. Genellikle vücutta meydana gelen ödem diye tabir ettiğimiz sıvı toplaması, yer çekimi etkisiyle gün içinde aşağıya doğru yönlenmektedir. Yatağa yatılmasıyla birlikte bu ödem sıvısı vücudun geneline yayıldığı için hem kalbe hem böbreklere giden kan akımı arttığı için gece idrara çıkma sıklığı artar. Bu sebeple ödem yapan hastalıklarda, kalp yetmezliğinde, sirozda ve nefrotik sendrom dediğimiz ödemle diye tabir ettiğimiz sıvı toplaması, yer çekimi etkisiyle gün içinde aşağıya doğru yönlenmektedir. Yatağa yatılmasıyla birlikte bu ödem sıvısı vücudun geneline yayıldığı için hem kalbe hem böbreklere giden kan akımı arttığı için gece idrara çıkma sıklığı artar. Bu sebeple ödem yapan hastalıklarda, kalp yetmezliğinde, sirozda ve nefrotik sendrom dediğimiz ödemle giden böbrek hastalıklarında gece idrara çıkmak en sık görülen şikayetlerden bir tanesidir. Böyle şikayeti olan kişilerin kontrol amacıyla doktora başvurmalarında fayda vardır.