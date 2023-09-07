Gece ve ışığı buluşturan ‘Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na başvurular başladı. Geçtiğimiz yıl 7 bin 849 fotoğrafın katıldığı yarışmanın bu yılki başvuruları 30 Eylül tarihinde sona erecek. Dünyanın her noktasından fotoğrafseverin katılabileceği yarışmanın teması ise “Gece ve Işık” olacak. Sonuçların 6 Ekim’de açıklanacağı yarışma başvurularıuedas.com.tr/sehrinisiklari internet adresi üzerinden gerçekleşiyor.

Güney Marmara’da elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nın başvuru süreci başladı. 2013 yılında hayata geçirilen ve sektöründe ilk olma özelliği taşıyan yarışma bu yıl da fotoğrafseverlerle buluşuyor.Sanatın evrensel gücüyle gece ve ışığın birleştiği yarışmaya profesyonel, amatör gözetmeksizin herkes katılabiliyor.Dünyanın her yerinden fotoğrafların kabul edildiği yarışmanın müracaatları, internet adresi üzerinden alınıyor.Bir yarışmacının en fazla 5 fotoğrafla katılım sağlayabileceği yarışma sonuçları6 Ekim tarihinde açıklanacak.

Büyük ödül 20 bin lira

11. Şehrin Işıkları Uluslararası Fotoğraf Yarışması çerçevesinde jüri değerlendirmesinde fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik, toz alma ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon, başkalaştırma ve oynama kabul edilmeyecek. UEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre bu yılın birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik ödülü 15 bin TL, üçüncülük ödülü ise 10 bin TL olarak belirlendi. Jüri değerlendirmesinden geçerek seçilen en güzel 50 fotoğraf ise yıl boyunca Türkiye’nin çeşitli yerlerinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.