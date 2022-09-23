İKGD ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği okullar arası ‘’Geçmişten Günümüze İnegöl’’ yarışması ödülleri dağıtıldı.

İlköğretim haftası kutlamaları etkinliğin de 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim döneminde İlçe Milli Eğitim müdürlüğü ile İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği ile ortaklaşa düzenlenen ‘’Geçmişten günümüze İnegöl’’ konulu şiir, kompozisyon ve hikaye yarışmasında dereceye giren eserler de ödüllendirildi.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kent gönüllüleri Derneğinin 2021-2022 yılı eğitim ve öğretim döneminin son aylarında ortaklaşa düzenlediği ilköğretim, ortaokul ve liseler arası şiir, kompozisyon ve resim yarışması nedeniyle yarışmaya katılan eserler tek tek incelenerek derecelendirildi.

2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Akhisar İlköğretim okulunun açılışında yapılan törenlerde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Akhisar İlkokulu bahçesinde yapılan törende konuşma yapan AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, “İnegöl’e 12 anaokulu, 1 özel eğitim, 1 sosyal bilimler lisesi ve 5 ilk-ortaokul müjdesi vererek, yatırımların bakanlık programına alınarak, ihale sürecine girildiğini bu 19 yatırımın şehrimize ve herkese hayırlı olması temenni ediyorum” dedi.

İnegöl Kent Gönüllüleri Derneği Başkanı Ramiz Yiğit, “Derneğimizin çalışmaları arasında eğitim ve öğretime ve çocuklarımıza çok önem veriyoruz. Onları eğitime sevdirmek ve kazandırmak için zaman zaman bu şekilde yarışmalar tertip ederek onları da bu gayretlerinden dolayı ödüllerimizle sevindireceğiz. İnegöl’ümüz de okuyan öğrencilerimizin her türlü sorunları konusunda onların yanlarında olduğumuzu bilmeliler. İlköğretimden üniversiteye kadar bu desteklerimiz sürecektir. Bu nedenle de derneğimiz bünyesinde oluşturduğumuz eğitim ve öğretim komisyonumuz çalışmalarını bu yönde sürdüreceklerdir” dedi.

Daha sonra ‘Geçmişten Günümüze İnegöl’ konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren eserler tanıtılarak öğrencilere tek tek ödülleri verildi.

Özel İnegöl Okyanus Koleji İlkokulundan Övgü Karahan, İstaş Kentaş Ortaokulundan Eymen Güneş ve Şehit Fevzi Başaran İmam Hatip Ortaokulundan Hayrunisa Erkener resim dalında dereceye girerken, Özel İnegöl Okyanus Koleji Ortaokulundan Defne Gülmez, Mediha Hayri Çelik Fen Lisesinden İpek Kocaağa, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Ortaokulundan Ali Ertuğrul Kılıç şiir dalında dereceye girdiler.

Özel İnegöl Okyanus Anadolu ve Fen Lisesinden Gürkan Bozbey, İnegöl Mediha Hayri Çelik Fen Lisesinden Aysima Zeynep Aksakal ile Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi Aslıhan Önder’de kompozisyon dalında dereceye girdiler. Yarışmada dereceye giren grup birincilerine İnegöl Kent Gönüllüleri Derneğinin vecanello bisiklet katkılarıyla bisikletler hediye edilirken ikinci ve üçüncü olarak dereceye giren öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.