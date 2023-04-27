Güney Ege Kalkınma Ajansı, “Genç İstihdamı” çalışmaları kapsamında gençlerin iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaşması amacıyla Denizli’de “Muhasebe Uzmanı Yetiştirme Eğitimi” programı düzenliyor.DENİZLİ (İGFA) - GEKA’nın Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile gerçekleştirdiği protokol kapsamında düzenlenen eğitim programı, kariyerine muhasebe uzmanı, serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak devam etmek isteyen gençler için başladı.

30 günlük Muhasebe Uzmanlığı eğitiminin yanı sıra, İŞ-KUR İş Kulübü tarafından gençlere 2 günlük Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri eğitimi de verilecek.

Yaklaşık 1,5 ay sürmesi planlanan eğitim programı 8 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

Kursiyerlerin belirlenmesi sürecinde çevrimiçi olarak yapılan toplam 171 adet başvuru,işbirliği kurum temsilcilerinden oluşturulan komisyon eliyle değerlendirilerek seçildi. Değerlendirme sürecinde ön eleme aşamasını geçen 65 kişi mülakata davet edildi ve mülakat sonrasında 29 asil, 7 yedek olmak üzere toplamda 36 adet katılımcı belirlendi.

Genel Muhasebe, Beyannameler ve Bildirimler, SGK İşlemleri, Sicil ve Tescil İşlemleri ile Luca Net E-Defter İşlemlerivb. konu başlıklarından oluşan detaylı eğitim müfredatı sektörde hizmet veren profesyoneller tarafından kursiyerlere verilecek.

Eğitimi başarı ile tamamlayan kursiyerler programın son 2 günü düzenlenecek İŞKUR kariyer eğitimlerinde Denizli SMMMO üyeleri ile bir araya gelerek kariyer planlaması konularını görüşecekler. Böylece gençlerin, Denizli SMMMO üyeleri tarafından istihdam edilebilmelerinin önü de açılacak.