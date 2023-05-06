Sağlık sisteminin en önemli gruplarından biri olan hemşireleri, topluma yaptıkları katkılardan dolayı onurlandırmak için her yıl 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü olarak kutlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - Onlar sağlığımızın olmazsa olmaz kahramanları. Aile ve toplum sağlığı için çalışan, sağlığı koruma, geliştirme, hastalık durumunda tedavi ve rehabilite etme aşamasında bakım veren hemşirelere tüm sağlık çalışanlarına olduğu gibi çok şey borçluyuz. Pandemi sürecinde gösterdikleri özveriyle de büyük takdir toplayan hemşireler, sağlık sisteminin en önemli meslek gruplarından biri. Hemşirelerin topluma yaptıkları katkıları onurlandırmak için dünya genelinde her yıl 12 Mayıs, Dünya Hemşireler Günü olarak anılıyor. Bu özel gün vesilesiyle İstinye Üniversitesi (İSÜ), hemşirelik eğitiminin önemine dikkat çekiyor.

Yapay zekâ artık hayatımızın birçok noktasına karışımıza çıkıyor. Sağlık sisteminde yaşanan hızlı değişim ve gelişimi de yakından takip eden İSÜ, bir değişim aracı olan yapay zekâ teknolojisini hayata geçirdi. Geleceğin hemşirelerini yetiştirmeyi planlayan İSÜ, eğitim, araştırma ve klinik bakımda yapay zekayı kullanmayı gerektiren (karar verme destek sistemleri, simülasyon, sanal gerçeklik, oyun ve diğer eğitim teknolojisi) durumları hemşirelik bakımına entegrasyonunu sağlayarak eğitimlerine yapay zekayı da dahil ediyor.