Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sanat Akademisi eğitimleri çerçevesinde piyano eğitimi alan 50 öğrenci, gerçekleştirilen piyano resitalinde hünerlerini sergiledi.

Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen programa Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yıldız, Ahmet Gürses, Melih Tüfekçi, Yaşar Külhan, belediye meclis üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.Piyano başında hünerlerini sergileyen öğrencilerin performansı büyük bir beğeniyle takip edilirken, program sonunda piyanistlere sertifikaları verildi. Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız Bilecik Belediyesi olarak her zaman eğitime, çocuklara, gençlere ve kültür sanat faaliyetlerine katkı vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Programda ayrıca Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız, Piyano Eğitmeni Saltanat Sadvokassova’ya çiçek takdim ederek, teşekkür etti.