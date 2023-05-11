Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş. geleceğin şef adayları için ‘Kocaeli Gastro Genç’ yarışması düzenlediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’nin öncülüğü ve ev sahipliğinde Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle bu yıl ilk kez yapılan ‘Kocaeli Gastro Genç’ yarışmasında geleceğin şefleri hünerlerini sergiledi.

‘KOCAELİ GASTRO GENÇ’

Eğitime önemli bir destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Kocaeli’nde bir ilki gerçekleştirdi. Geleceğin şef adayları için Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş.’nin öncülüğü ve ev sahipliğinde Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle ‘Kocaeli Gastro Genç’ yarışması düzenlendi.

Antikkapı’nın Seka Bahçe salonunda gerçekleştirilen yarışmaya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Özkul, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmenşen, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Bu yıl ilk kez yapılan yarışmada 10 okuldan 20 öğrenci en güzel yemeği yapmak için yarıştı. Yarışmanın jüri üyeliğini Kocaeli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü eğitmenlerinden Doç. Dr. Selda Uca, Öğretim Görevlisi Dr. Alican Akçiçek, eğitmen şef Halime Güdül, Antikkapı A.Ş.’den aşçıbaşı Recep Arslan ve gıda mühendisi Ahmet Hurüz üstlendi.

“HİZMET ÜRETEN BİR KURUMUZ”

Programın açılış konuşmasını Antikkapı A.Ş. Genel Müdürü İslam Yücel yaptı.

Yücel, “Antikkapı 20 yıllık bir şirket. Ticaret yapıp para kazanan bir kurum değil. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın verdiği talimatlarla hedeflerle hizmet üreten bir kurum. Gençlerimize bünyemizde çalışma fırsatı veriyoruz. 90 genç kardeşimiz şirketimizde staj yapıyor. Bugün ilkini düzenlediğimiz yarışmamızda yeteneklerini gösterecek yarışmacılarımıza başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

‘Kocaeli Gastro Genç’ yarışması 2 kategoride gerçekleştirildi. Genç şef adaylarına ana yemek ve tatlıdan oluşan menülerini hazırlaması için 45 dakikalık süre verildi. Jüri genç şef adaylarının yemeklerini görsel sunum, lezzet, tat, doku, kıvam ve hijyen konusunda puanladı.

DERECE ALANLAR

Doç. Dr. Selda Uca, Dr. Alican Akçiçek, Halime Güdül, Recep Arslan ve Ahmet Hurüz’ün jüri olarak yer aldığı ana yemek kategorisinde Karamürsel MTAL’den Efecan Özgenç birinci, Gebze Çolakoğlu MTAL’den Yağmur Kaya ikinci, Nuh Çimento MTAL’den Nehir Uğurlu üçüncü oldu.

Jüri tatlı kategorisinde ise Çayırova Yapı Kredi MTAL’den İkbal Erdağ’ı birinci, Gölcük AKV MTAL’den Aslı Birinci’yi ikinci, Gebze Muallimköy MTAL’den Hilal Nur Genç’i üçüncü seçti.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.