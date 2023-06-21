Yıldırım Belediyesi, Mevlâna Kentsel Dönüşüm Projesi’nin birinci etabında plansız güvenliksiz 944 konutu yıkarak yerlerine modern, güvenli sosyal donatı alanları ile desteklenmiş bin 244 konut ve 177 ticari alan yapıyor.

Yıldırım Belediyesi Toplu Konut İdaresi (TOKİ) desteği ile sürdürdüğü Mevlâna Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yüzde 75’lik kısmını tamamladı. Ekim ayı içerisinde hak sahiplerine mülklerinin teslim edilmesi planlanan projenin durumu hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Projemiz 100 dönümlük bir alanı kapsıyor. Bunun 40 bin metrekarelik bölümünü sosyal donatı ve ortak kullanım alanları, ulaşım arterleri, sağlık tesisi alanı, park okul alanı ve otopark alanı olarak planladık. Geriye kalan 60 bin metrekarelik alanda ise 1244 adet konut üretiyoruz. Yerinde eski konutlar vardı bunların yıkımını gerçekleştirdik” dedi.

Mevlâna Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yerinde ve gönüllü dönüşüme örnek teşkil ettiğini söyleyen Başkan Yılmaz, projede hak sahipleri ile yüzde 100 oranında bir uzlaşma sağladıklarını hatırlattı. Başlangıç olarak, 644 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini aktaran Yılmaz, “400 kadar konutumuzu evlerini yıktığımız hak sahiplerine vereceğiz. Kalan konutları ise sonraki etapta mülkü bulunan hak sahiplerine vererek, onların kira derdi ile uğraşmadan kendi evlerinden yine kendi evlerine taşıyacağız” diye konuştu.