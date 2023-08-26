Birlikte Güçlüyüz Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği muhteşem bir finalle sona erdi. 3 gün boyunca 11’i yüzyılın afetinden etkilenen olmak üzere toplam 22 ilden 264 çocuğun katıldığı şenlikte birbirinden keyifli müsabakalar oynanırken, tüm sporculara madalya ve katılım belgeleri verildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), Spor Ege Derneği ve Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen “Birlikte Güçlüyüz Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği” kapanış töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, TÜFAD Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, şölen için kente gelen sporcular, antrenörler ve davetliler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, böylesine anlamlı bir organizasyonu Denizli’de gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade ederek, etkinliğin yapılması için Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın “İçerisinde çocuklarımız varsa, spor varsa biz de varız, ne gerekiyorsa yapın” talimatı ile gayret ettiklerini söyledi.

Sporun birleştirici gücü

Özer konuşmasını şöyle sürdürdü: “11’i deprem bölgesinden olmak üzere 22 ayrı kentten 264 sporcumuzla hem futbol müsabakalarımızı gerçekleştirdik, hem de siz değerli misafirlerimize Denizli’mizin güzelliklerini tanıtma fırsatı bulduk. Çok değerli katılımcılarımızla söyleşilerimiz oldu. Sporun birleştirici gücü ile kaynaşıp bir kez daha bir olduk, birlik olduk.” Fil ise, asrın felaketinin ardından 6 ay boyunca bu projeyi hayata geçirmek için tüm paydaşlarla birlikte gayret ettiklerini söyleyerek, emek veren herkese teşekkür etti. İlman da, proje için Denizli’de tüm paydaşlarla seferber olduklarını ifade ederek böylesine bir organizasyonu başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını ve kendilerine her zaman destek veren Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Birlikte Güçlüyüz Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği’ne katılan sporcu ve antrenörlere madalyaları ile katılım belgeleri verildi.

Birlikte Güçlüyüz

06 Şubat 2023’teki asrın afetinden etkilenen Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Elazığlı çocukların oluşturduğu 11 takım ile kardeş il olarak belirlenen Denizli, Aydın, İzmir, Antalya, Uşak, Kütahya, Manisa, Afyon, Muğla, Burdur ve Ispartalı çocukların oluşturduğu 11 takımın katıldığı şenlik 3 gün sürdü. Spor turnuvasının yanında Denizli’nin tarihi ve turistlik güzelliklerini de ziyaret eden çocuklar futbol oynamalarının yanında sporla ilgili bilimsel panel ve söyleşilere katılma imkanı buldu. Birlikte Güçlüyüz projesiyle depremden etkilenen çocuklar ile kardeş illerden gelen çocukların kaynaşarak güzel zaman geçirdiği belirtildi.