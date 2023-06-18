Üniversite adaylarına yönelik yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumunda Sakarya’da bazı adaylar geleceğini belirleyecek olan sınava son dakikada koşarak yetişti.

YKS’de ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) de bugün saat 10.15’te başladı. Üniversite adayları, kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi amacıyla sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri binalara geldi. Bazı üniversite adayları ise geleceğini belirleyecek olan sınava son dakikada koşarak yetişti. Sınavın başlamasıyla birlikte okulun kapıları kapatılırken velilerin ise okul çevrelerinde heyecanlı bekleyişi başladı. 180 dakika süre tanınan sınavda öğrenciler gelecekleri için ter dökmeye devam ediyor.